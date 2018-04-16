ارتفاع نسب التضخم في الجزائر بدأت تظهر في الواقع

على الرغم من أنّ الوزير الأول أحمد أويحيى، أشاد بالإجراءات الأخيرة التي تبنتها الحكومة، وعلى رأسها الاستنجاد بالتمويل غير التقليدي واللجوء إلى طباعة نقود جديدة، قدّرها بـ 2200 مليار دينار، وقال إنّ الجزائر تجنبت ما كان يحذّر الخبراء الاقتصاديون منه، بخصوص تداعيات الاعتماد على هذه الطريقة على الاقتصاد الوطني وارتفاع نسب التضخم، إلاّ أن المؤشرات الواقعية تكشف خلاف ذلك وتؤكد على أنّ تصريحات المسؤول الأول على الحكومة سياسية ولا ترتكز على الأسس الاقتصادية.

في هذا الشأن، أكد الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية، كمال رزيق، على أنّ أبجديات الاقتصاد تقوم على قواعد حسابية منطقية، وبالتالي، فإنّ ضخ دينار واحد ودخوله الدورة الاقتصادية من دون مقابل من المنتجات أو الخدمات ينعكس على المعادلة الاقتصادية ويسبب تبعا لذلك تضخم.

واعتبر المتحدث، في تصريح لـ”الخبر”، بأنّ تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى سياسية بالدرجة الأولى وليست ذات أبعاد اقتصادية، إذ تهدف أساسا إلى طمأنة المواطنين وتهدئة الرأي العام. وأحال الخبير الاقتصادي كمال رزيق الوزير الأول للواقع ومعطيات السوق، متسائلا ”هل الأسعار المتعامل بها في السوق الوطنية خلال الشهر الجاري والأشهر التي سبقته هي ذاتها في شهر أكتوبر الماضي؟”، ليجيب مباشرة ”لا غالبية المنتجات الاستهلاكية ارتفعت أسعارها وهذا بفعل التضخم”.

وفي نفس السياق، ذكر رزيق بأنّ الحكم على نتائج وتداعيات اللجوء إلى التمويلات غير التقليدية لا يمكن أن تظهر من الناحية الاقتصادية خلال أشهر قليلة، ومن ثمة لابد من إتمام الدورة الاقتصادية وترقب الآثار المحتملة على المدى المتوسط والطويل، بالرغم من أنه ذكر بأنّ إشارات ارتفاع نسب التضخم بدأت تظهر في الواقع، ”بدليل ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين”. مشيرا إلى أنّ المتتبع يلاحظ إسقاطات ذلك في التوتر والحركات الاحتجاجية التي تشنها معظم القطاعات، على غرار التربية الوطنية والصحة وغيرهما للمطالبة بإعادة النظر في الأجور، متوقعا تسجيل الأسعار ارتفاعا أكبر في المستقبل، لاسيما إذا لم تتخذ السلطات العمومية الإصلاحات الضرورية لامتصاص الكتلة النقدية، بتنشيط الاقتصاد وطرح منتجات وخدمات.

واستدل المتحدث، في السياق ذاته، بالتراجع المخيف لقيمة الدينار الجزائري، الذي يواصل وتيرته التنازلية مقابل العملات العالمية، وذلك على مستوى السوق الموازية والسوق الرسمية على حد سواء، وقال بأنه في وقت يمكن تقديم مختلف التبريرات بالنسبة للسوق السوداء للعملة الصعبة التي تجاوزت عتبة 200 دينار مقابل الأورو، كما هو الشأن بالنسبة للمضاربة وقاعدة العرض والطلب، وعدم وجود الخيار في ظل انعدام الشبابيك الرسمية، فإنّ تراجع قيمة العملة الوطنية في سعر الصرف الرسمي مقابل الأورو، مثلا من 110 دينار إلى ما يفوق 140 دينار، في ظرف بضعة أشهر، دليل واضح على وجود تضخم في السوق الوطنية.

وعلى هذا الأساس، قال المتحدث بأنّ عدم وجود هيئة إحصاء مستقلة تفسح المجال للسياسيين لتقديم الأرقام لتوجيه الرسائل ذات الأبعاد السياسية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لنسب التضخم، إذ بينما يقدّرها الديوان الوطني للإحصاء وهو الهيئة التابعة للوزارة المالية بأنها ما بين 4 إلى 5 في المائة، تشير أرقام مؤسسات أخرى بأنها تتجاوز في مراحل معينة ذلك بكثير، وبالتالي، فإنّ الاعتماد على الأرقام الرسمية في هذا المجال غير دقيق على الصعيد الاقتصادي.