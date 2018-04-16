السرطان ثاني قاتل في الجزائر بعد أمراض القلب

أكّدت الإحصائيات والدراسات الميدانية أنّ السرطان يعد ثاني سبب رئيسي للوفاة في الجزائر بعد أمراض القلب والأوعية، كما أنه يمثل مشكلة صحية كبيرة، حيث يفتك حاليا بأكثر من 480000 شخص مصاب ويكشف عن 50000 حالة جديدة كل عام.

ويؤكد المختصون أن سرطان الثدي لوحده يمثل 40 بالمائة من سرطانات المرأة بعدد إصابات ناهز 11000 حالة جديدة كل عام.

وقد سجّلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات علاجات جديدة مبتكرة خلال العام 2018 تخص سرطان الثدي النقيلي وسرطان الجلد، ومنها ما ناقشه نهاية الأسبوع عدّة خبراء وطنيين ودوليين في ندوة من تنظيم مخبر “روش” استعرضوا فيها مستجدات سرطان الثدي في الجزائر وعرض الخبرة المحلية والدولية في هذا المجال خاصة العلاج الجديد لسرطان الثدي النقيلي في مرحلة متقدمة أو ما يعرف بـ “الميتاستاز”.

ويأتي هذا الإجراء بحسب وزارة الصحة قصد تحسين الرعاية الصحية لمرضى السرطان، للتحكم بشكل أفضل في هذا المرض الذي يستشري وسط الجزائريين ويفتك بهم بشكل فظيع.

وبحسب ما أوضحه مختصون في علم الأورام فإن العلاج الجديد سيسمح بإعادة الأمل للمرضى وإطالة العمر الكلي بشكل ملحوظ، حتى في المراحل المتقدمة من المرض، وهو ما يعد بشرى خير للمرضى وذويهم.