روراوة سيحضر رسميا إلى الجمعية العامة للفاف

راسل محمد روراوة، صبيحة يوم الأحد، رئيس الإتحاد الجزائري خير الدين زطشي لطلب حضور الجمعية العامة القادمة للفاف المزمع إجراءها يوم 23 أفريل القادم.

وحسب مصادر “النهار” فإن روراوة طلب الحضور للجمعية من أجل الحديث في كل النقاط المتعلقة بالكرة المحلية.

وكان رد الرجل الأول في مبنى دالي ابراهيم بمطالبته بتحديد المحاور الأساسية التي ستكون محور النقاش ومداخلته وهذا في رسالة نصية بين الرجلين.

يذكر أن الرئيس السابق للفاف محمد روراوة يملك العضوية في الجمعية العامة للفاف بصفته رئيس سابق للإتحادية.