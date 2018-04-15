سكان عين تموشنت يوقفون تصوير فيلم بسبب رفع علم فرنسا

ثار سكان بلدية المالح بولاية عين تموشنت بغرب البلاد أثناء عملية تصوير لفيلم “هيليوبوليس” لمخرجه جعفر قاسم .

استبدال علم الجزائر فوق مقر البلدية بعلم فرنسا، لم تكن سوى لقطة تصوير فيلم، لكن السكان رفضوا ذلك.

ورفض سكان البلدية إنزال علم الجزائر من فوق مؤسسة رسمية، معتبرين ذلك تعدي على الوطنية.

خصوصا وأن قلوبهم لا تزال محترقة من حادثة استشهاد 257 شهيد إثر سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك.

واقترح السكان والأسرة الثورية بالمنطقة على المخرج جعفر قاسم اختيار مباني غير رسمية لتصوير أجزاء الفيلم.