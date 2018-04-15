الداخلية تفتح تحقيقا حول أحداث ملاعب حملاوي و زبانة

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان عبر موقعها على الانترنت، أنها قامت بتقرار فتح تحقيق في الأحداث التي عرفتها ملاعب الشهيد حملاوي بقسنطينة وأحمد زبانة بوهران، ومختلف الملاعب الأخرى بالوطن

وقالت الوزارة أنها قررت تنصيب لجنة تحقيق للنظر في أسباب هذه الانزلاقات الخطيرة، وسيتم تحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات والقرارات الصارمة للحد من هذه الظاهرة السلبية التي لا صلة لها بمجتمعنا.

وجاء في البيان مايلي:

"على اثر الحوادث المؤلمة التي عرفتها ميادين كرة القدم في الآونة الاخيرة و خاصة منها المبارتين اللتان اجريتا بملعبي الشهيد حملاوي بقسنطينة و الشهيد احمد زبانة بوهران، تقرر تنصيب لجنة تحقيق للنظر في اسباب هذه الانزلاقات الخطيرة و تحديد المسؤوليات و اتخاذ الاجراءات و القرارات الصارمة للحد من هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا".