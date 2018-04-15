إقتراب موعد تسليم مسجد الجزائر الأعظم و بداية تجهيزه

كشف وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى صبيحة اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن مشروع مسجد الجزائر الاعظم الذي دخل مرحلة التزيين و الزخرفة سيسلم مع نهاية 2018 .

واوضح عيسى في كلمة له خلال دورة تدريبية لفائدة الائمة الذين سيتم انتقائهم لتأطير المسجد الاعظم الذي يتسع ل120.000 مصلي أنه "تم الدخول حاليا في مرحلة التزيين و الزخرفة للمسجد وهي عملية تتم بالتشاور مع المهندسين في التزيين والخطاطين لضبط التصاميم الداخلية و الخارجية".

وبالمناسبة ذكر الوزير أنه يجري حاليا تكوين الطاقم الديني الذي سيتكفل مستقبلا بتسيير هذا المسجد , مشيرا الى أن ''التكوين سيكون وطنيا و بخبرة دولية مع الحفاظ على المرجعية الوطنية" , مضيفا بانه سيدوم لمدة ثمانية اشهر لانتقاء الاكفأ وذلك حسب خطة عمل مضبوطة وآليات للتقويم عبر عدة محطات.

في هذا المضمار قال الوزير انه يريد الاستفادة من تجارب تسيير بعض المساجد في هذا المجال كجامع الازهر بمصر والحرمين الشريفين بالعربية السعودية ومسجد زايد بن سلطان بالامارات العربية واختيار الانسب او يتم انشاء التجربة الجزائرية الخاصة بنا.