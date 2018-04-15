إدارة مولودية الجزائر تزور المناصر الذي رمي به في الواد بقسنطينة

تنقل المدير الرياضي لنادي مولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، إلى مستشفى سيدي غيلاس بدائرة شرشال، ولاية تيبازة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمناصر "علاء الدين" الذي ألقي به في مياه الصرف الصحي بمدينة قسنطينة بمناسبة مباراة المولودية ضد شبيبة القبائل ، الجمعة الفارط.

وأبدى قاسي السعيد خلال الزيارة استعداد إدارة النادي العاصمي للتكفل التام بالمناصر "علاء الدين" رفقة المناصر الآخر "عمر" المتواجد بمستشفى ابن باديس بقسنطينة.

يذكر أن مناصر العميد "علاء الدين" الذي ألقي به بواد لمياه الصرف الصحي بمدينة قسنطينة هو ابن منطقة البلج بولاية تيبازة.