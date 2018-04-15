بالفيديو : الممثل مصطفى غير هاك يكشف عن أمر محزن وقع مع الفنان الراحل هواري بوضو قبل وفاته

تصريح الفنان مصطفى هيمون من بيت المرحوم ''هواري داوى بدراهمو ما كاش لي تكفل بيه تلك الكلمات التي وجهها الفنان مصطفى المعروف بغير هاك للسلطات التي لم تتكفل بالفنان هواري

للتذكير توفي اليوم الفنان الكوميدي محمد بن جديد و المعروف بإسم بالهواري بوضو ، الراحل كان يعاني من متاعب صحية و أجرى عملية جراحية بفرنسا قبل أشهر ، و الراحل عرف بمشاركته في السلسلة الفكاهية ثلاثي الأمجاد توفي اليوم بعد معاناته و صراعه مع المرض