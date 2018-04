عدلان قديورة يصنع الحدث في إنجلترا بدخوله للملعب بالشارة السوداء

إرتدى النجم الدولي الجزائري “عدلان قديورة” الشارة السوداء أمس السبت في لقاء فريقه نوتينغهام فورست الإنجليزي ضد نظيره “إبسويتش تاون”.

ونشر “الدبابة” صورة له من اللقاء الذي إنتهى بتفوق فريقه بهدفين لهدف عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق قديورة الصورة بعبارة:”كان فوز الأمس مُذهل خاصة وأنه جاء في اللحظات الأخيرة وداخل الديار”.

وأضاف:”الشارة السوداء كانت من أجل ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية بالجزائر.. الله يرحمهم”.

وكان قديورة قد عبر عن حزنه يوم الأربعاء مُباشرة بعد سقوط الطائرة وإستشهاد 257 شخص.

Amazing #fightingspirit yesterday! #neversaydie ??? A tasty #victory at home ?⚪️ #nffc #nffcFamily #RedGladiator #Nffctillidie. The black armband was in respect of the victims of the crash in #Algeria #RiP #AllahiRhamhoum #?? #Algerie pic.twitter.com/qUVAfPpCNw