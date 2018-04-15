تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة الفنان محمد جديد

توفي ظهيرة هذا الأحد بوهران الفنان الكوميدي محمد جديد المعروف فنيا باسم "بوضو" و "هواري ثلاثي الأمجاد" بعد مرض عضال ألزمه الفراش منذ مدة.

وقد توفي الفنان "بوضو" (55 سنة) بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران "أول نوفمبر" أين كان يتابع العلاج منذ أيام.

وحسب أقارب و أصدقاء الفنان الراحل، الذين تحدثوا مع "البلاد.نت" فإن محمد جديد لم يجد أي مساعدة طيلة فترة مرضه، حيث تكفل بكل مصاريف العلاج سواء هنا في الجزائر أو في فرنسا من خلال مدخراته المالية، وهي المدخرات التي كان يدخرها من أجل أبنائه وقد صرفها كلها على العلاج.

وحسب والده الذي تحدث مع "البلاد.نت" فإنّ الفنان الراحل كان طيلة الأيام الأخيرة يكرر على مسامعهم القول "غسلوني وادوني لدار بويا"، حيث كان يوصي بأن يتم نقله لدار والده بوهران أين ترعرع و عاش فترة طويلة من حياته.

وسيتم تشييع جنازة الفقيد بعد ظهر هذا الاثنين بمقبرة عين البيضاء بوهران.

وقد عرف الفنان الراحل خلال سنوات التسعينات من خلال مشواره الفني لا سيما ضمن الفرقة الفكاهية "ثلاثي الأمجاد" وبعدها من خلال عدة أعمال فنية أخرها سلسلة "بوضو".