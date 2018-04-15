شهد مسجد ذو النورين، المعروف محليا بمسجد طلحاوي وسط مدينة أدرار، إشهار ثلاث رعايا أفارقة من جنسية كاميرونية إسلامهم وسط تكبيرات وتهليلات المصلين عقب أداء صلاة الجمعة.

وقد غير هؤلاء الرعايا أسماءهم إلى عمر وأحمد وعبد الكريم، بعد أن أبدوا إعجابهم بتعاليم الدين الإسلامي، حيث قال أحدهم إنه تعلم بعض تعاليمه أثناء تواجده بمدرسة الشيخ سيدي محمد بلكبير، وبدوره رحب إمام المسجد بالوافدين الجدد للدين الإسلامي ودعاهم لأن يتعلموا المزيد من تعاليمه ومبادئه السمحاء التي كلها يسر لا عسر فيها.