ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس ببرج باجي مختار، بولاية أدرار القبض على ثلاثة إرهابيين، حسبما أفاد به اليوم الاحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و يتعلق الأمر بكل من المسمى :"ل.عبد القادر" المكنى "أبو أحمد" ، و المسمى: "ح. صالح شريف" المدعو "عوينة" و المسمى "ح. صالح علي" المكنى "عويلي".

ضبط أكثر من 12 طن من المواد الغذائية

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ،أمس السبت ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة شاحنة محملة ب12.4طن من المواد الغذائية ، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي سياق متصل ،أوقف عناصر من حرس الحدود ببشار بالناحية العسكرية الثالثة تاجر مخدرات بحوزته 93 كيلوغرام من الكيف المعالج فيما تم ضبط 14ألف و448 وحدة من مختلف المشروبات بكل من الوادي بالناحية العسكرية الرابعة ومستغانم بالناحية العسكرية الثانية.

و حسب ذات البيان ،أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من الجلفة بالناحية العسكرية الأولى وباتنة بالناحية العسكرية الخامسة، ثلاثة أشخاص وحجزوا سلاحين ناريين في حين تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية.