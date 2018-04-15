خلال مارس 2018
شركة طيران الطاسيلي الأقل إحتراما للمواعيد في العالم
احتلت شركة طيران الطاسيلي الجزائرية المرتبة الأخيرة خلال شهر مارس المنصرم في تصنيف الشركة البريطانية "OAG" المختصة تنصيف شركات الطيران.
وجاءت "الطاسيلي" في مرتبة "الأقل إحتراما للمواعيد في العالم " خلال شهر مارس 2018 بنسبة 29,2% من بين 425 رحلة سجلت خلال ذات الشهر، بعيدة جدا عن الشركة الكندية "AIR Inuit" التي تحصلت 33,9 % من مجموع 1502 رحلة والبرتغالية "AZORESAirlines " بنسبة 41,2% من مجموع 493 رحلة.
وتعتمد الشركة في تصنيفيها على مواعيد انطلاق الرحلات و ووصلها في آجال 15 دقيقة من الموعد المعلن مسبقا لقياس مدى إحترام أي شركة طيران للوقت.
ورغم قلة إحترام طاسيلي لمواعيدها فقد سجلت في المقابل نسبة 0% من حيث عدد الرحلات الملغاة، بينما سجلت الخطوط الجوية الجزائرية نسبة إلغاء تقدر ب 3,7% من مجموع 6160 رحلة ونسبة إحترام مواعيد تقدر بـ 65,4 %.
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