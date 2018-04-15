تحديد تواريخ تسليم شهادات ما قبل التخصيص لمكتتبي عدل 2

حددت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، تواريخ تسليم شهادات ما قبل التخصيص لمكتتبي عدل 2.

وحدد تاريخ الـ15 أفريل، لمكتتبي كل من ولاية الأغواط، باتنة، البليدة تمنراست، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس ، قسنطينة، المسيلة، وهران، برج بوعريريج، النعامة،

وتاريخ الـ 18 من نفس الشهر، لمكتتبي ولاية البيض ، بسكرة، أم البواقي ، ميلة ، تيارت، سكيكدة.

أما متكتتبي كل من ولاية شلف ،تلمسان، الجلفة، عنابة، وغليزان، فسيتحصلون على شهادة ما قبل التخصيص بداية من تاريخ الـ 22 أفريل الحالي.

وتاريخ الـ 25 أفريل الجاري لمنح شهادات ما قبل التخصيص لمكتتبي عدل 2 لولاية العاصمة.

وأضاف بيان للوكالة نشر على موقعها الرسمي اليوم، أن إنطلاق عملية توزيع شهادات ماقبل التخصيص بالنسبة لـ 26 ولاية المعنية سيكون من اليوم إلى 25 أفريل.