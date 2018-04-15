تمكن خبراء الهوية في الجيش والمعهد الوطني لعلوم الإجرام والأدلة الجنائية التابع لمصالح الدرك الوطني من التعرف على هوية 245 ضحية سقوط الطائرة العسكرية من طراز “اليوشين” ببوفاريك، أزيد من 150 جثة تم تحديدها بصعوبة كبيرة بسبب حالتها، فيما يتم حاليا التنسيق بين لجنة التحقيق التي شكلها الفريق قايد صالح مع خبراء من روسيا، كونها البلد الذي صنع هذه الطائرة، ويملك معلومات متقدمة ودقيقة حول نظامها التقني والميكانيكي.

ونقلت مصادر “الشروق”، أن الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، استعجل استكمال عملية التحديد العلمي لهويات شهداء سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك، وقد نجح خبراء تابعون للمعهد الوطني لعلوم الإجرام والأدلة الجنائية التابع لمصالح الدرك الوطني من التعرف وتحديد هوية 245 ضحية، أزيد من 150 تم تحديدها بصعوبة كبيرة، فيما تتكفل مصالح وزارة الدفاع تنفيذا للتعليمات القيادة بنقل الجثامين إلى ولاياتهم الأصلية وتسليمها لذويهم لتشييعها.

وفي سياق متصل، تعمل لجنة التحقيق التي شكلها الفريق قايد صالح بالتنسيق مع خبراء من روسيا، كونها البلد الذي صنع هذه الطائرة، ويملك معلومات متقدمة حول نظامها التقني والميكانيكي منذ الأربعاء الماضي على تحديد الأسباب الرئيسية التي كانت وراء سقوط الطائرة.

وتتولى هذه اللجنة حسب المصادر ذاتها التحقيق في ملابسات وأسباب والأسباب التقنية للسقوط.

وبخصوص البطاقة الفنية لطائرة إليوشين، التي تحطمت الأربعاء الماضي حسب الموقع الخاص للصناع الروس، فإن تاريخ صنعها يعود إلى سنة 1994، حيث أن هذه الأخيرة من طراز “IL-76TD”، ذات أربعة محركات، وتحمل الترقيم 1043419649، ولم تضع البطاقة أي حد لعدد الركاب أو الحمولة التي يجب أن لا تتجاوزها الطائرة.

كما دُوّن في ذات الموقع قائمة الشهادات التي تمنحها لمستعملي طائراتها، حيث تجد في هذه القائمة شهادات تسع طائرات جزائرية منها الطائرة التي تحطمت في بوفاريك، حيث أن الروس منحوا الشهادة لهذه الطائرة لتسير إلى غاية 6 ديسمبر 2023، مع إمكانية استمرارها في التحليق لسنتين إضافيتين.