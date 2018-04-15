سليماني يبصم على ثاني مشاركة له بألوان ناديه الجديد...

بصم المهاجم الجزائري إسلام سليماني على ثاني مشاركة له بألوان نيوكاسل، على هامش إستضافته لارسنال برسم الجولة 34 للدوري الإنجليزي الممتاز، وعرفت المواجهة فوز زملاء الدولي الجزائري بثنائية مقابل هدف، في لقاء عرف مشاركة سليماني في الـ25 دقيقة الأخيرة، وأبلى بلاء حسن، وساهم في الفوز الرائع الذي حققته كتيبة المدرب بينيتيز بعدما كانوا منهزمين في البداية، قبل أن يسجلوا عودة قوية ويوقعوا على هدفين، ,وجاء الهدف الثاني لنيوكاسل بعد تمريرة رائعة من سليماني بالرأس قبل أن يحول زميله الكرة للشباك كان هذا في الدقيقة 68. ليعود الفوز لنادي نيوكاسل في الأخير في ثاني مشاركة لإبن عين بنيان.

تجدر الإشارة إلى أن سليماني تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 90+1.