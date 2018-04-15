بالفيديو: رمى معزة في الواد...خوفا من الكارثة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو، لشخصين يقومان بإلقاء “معزة” في الواد لكي لا تحدث كارثة بيئية.

الفيديو، الذي يرجح أنه التقط بالمناطق الداخلية من الوطن، أين تساقطت، أمس الأحد، أمطار غزيرة تسببت في الفيضانات.

يقوم شخصين بإلقاء “معزة” في الواد لنزول البركة وخوفا من حدوث كارثة بيئية، حسب عادتهم وتقاليدهم.

حيث قال أحدهما “أنه عندما تتساقط الأمطار في منظقتهم بغزارة يلجأون إلى رمي جمل أو خروف في الوادي اعتقادا منهم أنها تجلب البركة وتوقف الأمطار الغزيرة”.

وراح رواد منصات التواصل الإجتماعي يعلقون على الفيديو أنه لا نزال نعيش في عصر الجاهلية.

وشهدت أمس 9 ولايات أمطار غزيرة تسبتت في غلق الطرقات التي تحولت إلى مسابح خاصة في ولاية باتنة.