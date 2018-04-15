عاصفة هوجاء تسببت في حالة رعب بباتنة

تسببت عاصفة هوجاء مصحوبة بأمطار غزيرة وبرد، السبت، في حالة رعب وسط سكان إحدى المناطق في ولاية باتنة.

وأظهر تسجيل فيديو نُشر على مواقع التواصل الإجتماعي، حالة من الهلع لدى أفراد عائلة وهم يشاهدون العاصفة تقترب من منزلهم في قرية نائية.

واقتلعت العاصفة سقف منزل مغطى بصفائح القصدير، بينما اكتفى أحد أفراد العائلة بالتكبير من هول المشهد.



وعزلت الأمطار الغزيرة المتساقطة والمصحوبة بحبات البرد أحياء وسط مدينة باتنة وتسببت في عرقلة حركة المرور بسبب ارتفاع منسوب المياه بعديد المحاور.

وقال المكلف بالإعلام بالمديرية المحلية للحماية المدنية تقي الدين بن عزيز، لوكالة الأنباء الجزائرية، إن مصالح الحماية المدنية سخرت 5 فرق تدخل لضخ المياه من الشوارع والأحياء لاسيما بالمناطق التي عرفت مساء اليوم نوعا من العزلة وهي وسط المدينة ودوار الديس والزمالة وحي المذبحة وبارك أفوراج وطريق تازولت إلى جانب وسط المدينة ببلدية تازولت.



وأضاف بأن فرق الحماية المدنية واجهت “صعوبة كبيرة” للوصول إلى هذه الأماكن، حيث تسربت سيول الأمطار إلى عديد المساكن، مؤكدا أن عمليات التدخل ما زالت متواصلة تزامنا مع استمرار تساقط الأمطار.