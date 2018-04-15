عدد من الولايات تعرف تساقطا كثيفا للأمطار مرفوقة بحبات البرد.

تواصلت الاضطرابات الجوية في العديد من ولايات الوطن، خصوصا ولايات الوسط، حيث تعرف هذه الولايات تساقطا كثيفا للأمطار مرفوقة بحبات البرد.

وقد أدت هذه الاضطرابات الجوية إلى في ولاية البليدة، اليوم الأحد إلى قطع العديد من الطرق، حيث توقفت الحركة المرورية بشكل كامل على مستوى الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين المدية و البليدة، وهذا بعد ارتفاع منسوب وادي الشفة. وانهيار الجسر العابر للوادي والذي يربط موزاية بوادي العلايق.





سيول عارمة بباتنة

كما تشهد عدة مناطق بولايتي المدية وباتنة فيضانات عارمة إثر التساقط الكبير للأمطار في هذه الولايتين.

وشهدت ولاية باتنة، فياضانات عارمة بعد أن غمرت مياة الأمطار بعض المنازل وغلقت عدة طرق بالولاية.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية بولاية باتنة، أنه كميات الأمطار المصحوبة بالبرد المتساقطة على الولاية قدرت بحوالي 50 ملم لمدة ساعة تقريبا , مما أدى الى انسداد جزئي في بالوعات صرف المياه وبالتالي ارتفاع منسوب وتسرب المياه في بعض أحياء مدينة باتنة وخاصة المنخفضة منها على غرار: حي كشيدة, الزمالة, بوعقال, باركافوراج و طريق تازولت.

وأشارت ذات المصالح في بيان أنها سخرت عدة أفواج تدخل متمثلة في 6 شاحنات و 4 سيارات اسعاف بتعداد ما يفوق ال 30 عون تدخل من مختلف الرتب, تسيرها خلية مشكلة لمتابعة وتسيير الوضع على مستوى مركز التنسيق العملي والمتكونة من السادة رؤساء المصالح, رؤساء الوحدات وعدة اطارات أخرى.

كما قام والي ولاية باتنة عبد الحق صيودة برفقة مدير الحماية المدنية, بدورة استطلاعية جاب من خلالها معظم شوارع مدينة باتنة للوقوف شخصيا على حقيقة الوضع.

وقالت مصالح الحماية المدنية أنها لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية لحد الساعة.

وفاة طفل بالمدية

في حين أنه تم تسجيل وفاة طفل جرفته مياه واد بسيسدي نعمان شرق ولاية المدية.