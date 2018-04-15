بالفيديو: حاكم دبي يفاجئ السعوديين

فاجأ نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد السعوديين، مساء أمس السبت، وذلك قبل يوم من بدء القمة العربية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والتي من المقرر أن تنطلق اليوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ محمد بن راشد وهو يتجول في مجمع "الظهران مول"، فيما التقط له متسوقون وزائرون صوراً وفيديوهات.

وكان الشيخ محمد بن راشد وصل الظهران ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة في القمة العربية التي ستقام اليوم، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي، وكان في استقباله أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.