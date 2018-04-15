هل 2018 أفضل من 2017...؟

تطرقت حصة “صريح جدا” اليوم إلى ماأكده الوزير الأول أمس، بأن سنة 2018 ستكون أفضل من سنة 2017 .

ورصدت كاميرا “النهار” عدة أراء لجزائريين حول تصريح أويحيى، بأن سنة 2018 ستكون أفضل من 2017 من الناحية الإقتصادية والاجتماعية.

حيث أبدى معظم المواطنون تفائلهم بخصوص تصريح الوزير الأول، وتمنوا أن يكون هذا العام عام خير وبركة.

للإشارة، أكد أمس السبت، الوزير الأول أحمد أويحيى ، خلال ندوة صحفية عقدها بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال

بأن سنة 2018 ستكون أفضل من 2017 من الناحية الإقتصادية والاجتماعية.