سكان يوقفون تصوير فيلم... وبسبب !

رفض العشرات من سكان بلدية المالح بولاية عين تموشنت و كذا عدد من الأسرة الثورية من استبدال علم الجزائر فوق مقرالبلدية بعلم فرنسا.وحسب مصادر النهار، فإن السكان رفضوا استبدال العلم في المنطقة التي تجرى فيها تصوير أجزاء من فيلم “هيليوبوليس “.الذي يحكي موضوعه أحداث 08 ماي 1945 فكرة استبدال علم الجزائر فوق مقر بلدية المالح بعلم فرنسا،حيث تصدّوا لطاقم الفيلم ورفضوا رفضا قاطعا إنزال علم الجزائر من فوق مؤسسة رسمية .خصوصا و أن الجزائر تمرّ في الآونة الأخيرة بحداد على أبنائها الذين استشهدوا في حادثة سقوط الطائرة.مؤكدين في ذات السياق أنّ إنزال العلم الوطني من مؤسسات الدولة يعد تعدي في حق الوطنية.مما يستدعي حسبهم اختيار أماكن و مقرات غير رسميّة أخرى للتصوير،في حين رفض مخرج الفيلم “جعفر قاسم” التعليق على الموضوع.