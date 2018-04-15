بالفيديو: سقوط جسر في البليدة ...ولا خسائر بشرية

سقط صباح اليوم على الساعة الخامسة جسر شفة الذي يقطع طريق واد العلايق وموزاية بولاية البليدة.

وهذا نتيجة تساقط كميات كبيرة من الأمطار وإرتفاع منسوب المياه ما أدى لفيضان الواد.

وحسب المعلومات التي تحصل عليها موقع النهار أونلاين، فإنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.

كما أضاف المصدر أن الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين البليدة والمدية مغلق بسبب ارتفاع منسوب مياه واد الشفة.

أكد المكلف بالإعلام للحماية المدنية لولاية البليدة عادل زغيمي،أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية جراء إنهيار جسر واد الشفة. وقال زغيمي في اتصال هاتفي مع قناة النهار، أنه تم غلق الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين البليدة والمدية. وهذا لإرتفاع منسوب مياه واد الشفة.