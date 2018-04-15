مدرب ليستر غاضب على محرز
أبدى مدرب ليستر سيتي “كلود بويال” عن غضبه الشديد من أداء المهاجمين في مباراة أمس ضد “بيرنلي” وطالب محرز وزملائه بتسجيل الأهداف.
وقال بويال في تصريحات صحفية: “من غير المعقول أن تتاح لك العديد من الفرص وتسجل هدف واحد”.
وقال بويال في تصريحات صحفية: “من غير المعقول أن تتاح لك العديد من الفرص وتسجل هدف واحد”.
وتابع: “الجميع مسؤول على ما حدث، عليهم أن يركزوا أمام المرمى”.
وكان نادي ليستر مطالبا بتحقيق الفوز إذا ما أراد المشاركة في الأوروبا ليغ الموسم المقبل، قبل أن يتكبد الهزيمة بنتيجة 2-1.
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