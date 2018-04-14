بالفيديو : السويد تفتتح أول طريق مُكهرَب في العالم

افتُتح في السويد أول طريق مُكهرَب بالعالم بأسره ، يُعيد شحن بطاريات السيارات و المركبات في أثناء القيادة، ويشبه التصميم مسارات مصغرة لألعاب السيارات، لكن إذا تخطت السيارة المسار تُفصل الذراع تلقائياً.

فيما قالت هيئة الطرق التابعة للحكومة إنها وضعت بالفعل خُطةً قومية للتوسع في تلك الطرق بالمستقبل، إذ تريد السويد تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في قطاع النقل بنسبة 70% عام 2030، حسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.

وتقوم قضبان كهربائية مثبتة على طريق عام يبلغ طوله قرابة كليومترين قرب العاصمة السويدية ستوكهولم، بنقل الطاقة الكهربائية من القضيب إلى الجزء السفلي بالسيارة عبر ذراع متحركة.

قوم الطريق الكهربائي بشحن السيارة بينما تسير عليه، ويمكن أن تنطلق بعد ذلك إلى طرق عادية ببطارية مشحونة.

ينقسم الطريقُ المُكهرَب إلى أجزاءٍ، يبلغ طول كلٍ منها 50 متراً، ويصبح كل جزءٍ منها مُفعَّلاً فقط حين تسير أعلاه مركبةٌ.

وحين تتوقف السيارة، يُفصل عنها التيار الكهربائي. وبإمكان النظام حساب استهلاك السيارة من الطاقة، الأمر الذي يُسهِّل تحديد تكاليف الكهرباء التي جرى شحنها لكل مركبةٍ ومُستخدم ليجري سدادها.

ويعني هذا "الشحن الديناميكي" -بخلاف استخدام ماكينات الشحن على جنبات الطرق- أن بطاريات السيارة يُمكنها أن تكون أصغر حجماً، إلى جانب تقليل تكاليف تصنيعها، بحسب الصحيفة البريطانية.

وقد كانت أول مركبة محظوظة تسير فوق الطريق هي شاحنة تمتلكها شركة "بوست نورد" للخدمات اللوجيستية، كوالتي انت مصممة في السابق لتعمل بالديزل.

كانت السويد قد اختبرت من قبلُ طريقاً كهربائياً عبر أسلاك علوية مكهربة، لكن الطريق الجديد يعتمد على القضبان الأرضية المكهربة.