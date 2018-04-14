موظفو التوجيه المدرسي يقررون الدخول في إضراب وطني

أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، عن الدخول في إضراب وطني مفتوح بتاريخ 24 أفريل القادم ، يكون متبوعا بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية الـ 50، ردا على الاجحاف في التصنيفات الاخيرة التي اعتمدتها وزيرة التربية.

وذكرت اللجنة في بيان لها، اليوم، أنها قررت مقاطعة جميع الأعمال الإدارية والبيداغوجية ابتداء من اليوم، مع مقاطعة عملية التكفل بتلاميذ الامتحانات الرسمية في الأقسام وعدم تسليم تحليل النتائج الفصلية احتجاجا على الإجراءات الأخيرة التي أقرتها مصالح بن غبريت والتي ولدت غضبا واستياء كبيرا وسط هذه االفىة احتجاجا على الاجحاف الذي تضمنته الوثيقة المنشورة على صفحة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط والخاصة بالرتب والتصنيفات الجديدة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وما حملته من المغالطات للرأي العام وتضليل للحقائق التي يتضمنها القانون الأساسي للقطاع 240-12

وأكدت اللجنة في إشعار بالاضراب وجهته لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أنها قررت مقاطعة جميع الأعمال الإدارية والبيداغوجية والأنشطة المبرمجة ابتداء من اليوم 15 أفريل الجاري والمتمثلة في عدم تسليم الأعمال الواردة في المراسلات المتعلقة بتحليل النتائج ومقاطعة مجالس القبول والتوجيه المسبق والنهائي، بالإضافة إلى جميع المجالس المنعقدة بالمؤسسات. كما قرر مستشارو التوجيه المدرسي والمهني عدم المشاركة في فعاليات الأسبوع الوطني للإعلام ومقاطعة عملية التكفل بتلاميذ الامتحانات الرسمية في الأقسام وعدم تسليم تحليل النتائج الفصلية، مع تجميد نشاط المستشار في خلايا الإصغاء بالثانويات ولجان الإرشاد والمتابعة بالمتوسطات وعدم المشاركة في الندوات والأيام التكوينية المنظمة من طرف الوصاية مع مقاطعة جميع الدراسات الواردة من الوزارة أو المديرية.

واعتبرت اللجنة أن قرار الإضراب والمقاطعة، جاء الرد على إعادة تصنيف رتب الموظفين والأساتذة التي أعلنت عنها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط نتيجة وللتعديلات الأولية للقانون الخاص. وشددت اللجنة على أن الرتبة القاعدية للسلك هي رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني صنف 12، عكس ما روجت له الوزارة بأنه تمت ترقية جميع المستشارين من رتبة مستشار التوجيه المدرسي والمهني صنف 10، مشيرة إلى أن هذا التصنيف غير موجود في قطاع التربية حاليا، بالإضافة إلى عدم فتح آفاق للترقية باستحداث رتب جديدة. وطالبت اللجنة، وزيرة التربية، بإعادة النظر في قراراتها لضمان نهاية موسم دراسي مستقر وشددت على اهمية إنصاف مستشاري التوجيه.