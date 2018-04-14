مسابح في الصحراء ؟ حلم العوم يتحقق اخيرا لاطفال ورقلة

ستدعم بلديات ولاية ورقلة قريبا بـ4 مسابح جديدة وعصرية ما سيساهم في إعطاء دفع في مجال توفير هياكل ومرافق الترفيه لشباب ولاية ورقلة خلال موسم الصيف،ويتعلق الأمر بـ3 مسابح طولها 25 مترا

و من المنتظر استلامها في الاحتفالات المقبلة بعيدي الاستقلال والشباب (5 يوليو) بكل من بلديات الحجيرة وسيدي سليمان وبلدة أعمر استكملت بها الأشغال، بالإضافة إلى مسبح جواري موجه لفائدة النساء فقط ببلدية ورڤلة (افري).

ويشكل المسبح الجواري (إفري) المنتظر استلامه ببلدية ورڤلة في غضون شهر يوليو مكسبا "كبيرا" لسكان الولاية حيث سيساهم في تعميم ممارسة السياحة وتطويرها بالمنطقة من جهة والقضاء على مشكل نقص مرافق التسلية والترفيه من جهة أخرى.

وخصص في هذا الإطار استثمار عمومي يناهز 40 مليون دج من ميزانية الولاية لتهيئة هذا المسبح الذي كان في وقت سابق عبارة عن حوض سباحة لا يمكن استغلاله بسبب توسطه تجمعا سكانيا ما أدى إلى إغلاقه لمدة 15 سنة.

وتم بالمناسبة ضمن أشغال ترميم هذا الهيكل الرياضي تغطيته وتهيئته داخليا وتجديد قنوات التصريف ورسكلة وتجديد وتسخين المياه وتخصيص قاعات لتبديل الملابس وغيرها من المرافق التي تتواجد حاليا في مراحل استكمال الأشغال.

ومن المنتظر أيضا أن يدعم بأجنحة مخصصة للعلب لفائدة الأطفال داخل هذا المسبح الجواري الجديد الذي سيشرف عليه تأطير نسوي ستستفيد المؤطرات من تربصات ابتداء من الأسبوع المقبل بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية.

وسيرتفع عدد المسابح عبر الولاية باستلام هذه الهياكل الجديدة إلى 11 مسبحا ما سيساهم في إعطاء دفع للقطاع واستيعاب الأعداد الكبيرة للشباب والأطفال الراغبين في ممارسة هذه الرياضة والتسلية والترفيه خلال فترة الصيف. وتضاف هذه المسابح الجديدة إلى سبعة مسابح غير مغطاة (أحواض سباحة) تم استلامها سنة 2017 عبر عديد بلديات الولاية يتم حاليا تقييم وضعيتها ومدى جاهزيتها لاستقبال صيف 2018 تحضيرا لموسم الاصطياف.