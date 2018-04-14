بالفيديو : فيضانات عارمة تجتاح باتنة و المدية

تشهد عدة مناطق بولايتي المدية وباتنة فياضانات عارمة إثر التساقط الكبير للأمطار في ولايتي المدية وباتنة، وأعلنت حماية المدنية عن فقدان طفب بولاية المدية تكون قد جرفته مياة الأمطار الطوفانية التي تشهدها الولاية، كما تشهد ولاية باتنة بدرها فياضانات عارمة بعد أن غمرت مياة الأمطار بعض المنازل وغلقت عدة طرق بالولاية.

هذا ودعت مصالح الحماية المدنية المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر طيلة صلاحية النمشرة الجوية الخاصة التي أعلن عنها الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم والذي أكد أن تواصل هطول الأمطار سيستمر إلى غاية ظهيرة يوم الأحد.