اتفاق جديد بين أردوغان وبوتين بشأن سوريا

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ، اتصالا هاتفيا ، صبيحة يوم السبت ، تبادلا خلالها وجهات النظر حول الضربة العسكرية الثلاثية التي شنّتها واشنطن ولندن وباريس ضد النظام السوري، حسب ما أفادت مصادر وكالة الأناضول التركية.

وشنّت فجر اليوم السبت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات صاروخية مشتركة ضد أهداف تابعة للنظام السوري، ردّا على استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين في دوما السورية المحاصرة ، وهو ما ينفيه النظام السوري وموسكو.

وفيما أعلنت روسيا اعتراضها على الضربة العسكرية الثلاثية ضد سوريا ، عبّرت تركيا عن دعمها للتدخّل العسكري وقالت إنها أبلغت قبل تنفيذ الضربات.