بن زيمة يعزي الجزائريين و أهالي ضحايا سقوط الطائرة العسكرية

نشر نجم ريال مدريد الإسباني وصاحب الأصول الجزائرية، اللاعب الفرنسي كريم بن زيمة، عبر صفحتيه الرسميتين على الفايسبوك والتويتر، تغريدتين عزى من خلالهما عائلات ضحايا سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك، والتي راح ضحيتها 257 شهيدا.

وكتب بن زيمة:"كل تعازيا الخالصة لأسر وكل مقربي عائلات ضحايا سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك، الله يرحمهم..".

Toutes mes sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes du terrible crash de l’avion militaire à Boufarik ! Allah yarhamhoum ???? — Karim Benzema (@Benzema) 14 avril 2018