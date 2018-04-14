الجزائريون يُحملون خير الدين زطشي مسؤولية أحداث العنف بقسنطينة

حمل الجزائريون الإتحاد الجزائري لكرة القدموعلى رأسها زطشي مسؤولية أحداث لقاء نصف نهائي كأس الجمهورية بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر في قسنطينة.

فبالرغم من الدعاوي التي أطلقها المتتبيعن لتأجيل المباراة بسبب الحداد على أرواح ضحايا سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك ووفاة 257 شخصا.

إلاّ أنّ “الفاف” فضلت إجرائها في موعدها المحدد لتشهد أحداث عنف كبيرة راح ضحيتها أنصار مولودية الجزائر الذين تنقلوا لقسنطينة.

وهو ما دفع بالجزائريين لتحميل “زطشي” المسؤولية، خصوصا وأن الجميع كان على دراية بالفتنة الواقعة بين أنصار “العميد” و”السنافر”.