براهيمي في قلب صراع أوروبي مثير

أكدت، الجمعة صحيفة أبولا البرتغالية بأن النجم الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، دخل اهتمامات النادي العريق إشبيلية الإسباني ليكون بذلك الفريق الرابع المهتم بضم لاعب بورتو البرتغالي الصيف المقبل، وهذا بعد كل من إيفرتون الانجليزي وروما الإيطالي وبيشكتاش التركي.

وأشار نفس المصدر إلى أن مدرب إشبيلية، الإيطالي فيشنزو مونتيلا، معجب بإمكانات لاعب “الخضر، وعليه تحضر إدارة فريقه لتقديم عرض مغري لفريق بورتو على أمل الفوز بهذه الصفقة في ظل التنافس الكبير عليه في الفترة الحالية.

وكانت أخبار انتقال براهيمي إلى نادي آخر أثارت الكثير من الجدل مؤخرا، ما جعل مناجير موسى سيسوكو يخرج إعلاميا لإبراز موقف موكله، وعلى رأسها الأخبار التي تحدثت عن رفضه اللعب في الدوري التركي، ردا على الأخبار التي ربطته بنداي بيشكتاش، وقال سيسوكو في تصريحات لوسائل الإعلام التركية بأن براهيمي لم يرفض اللعب في الدوري التركي وهو منفتح لدراسة كل العروض، مشيرا إلى أنه الشخص الوحيد المكلف بالحديث عن مستقبل الدولي الجزائري، وهو ما كان أكده براهيمي في حواره الأخير مع مجلة “أونز مونديال” الفرنسية، لكن مناجير براهيمي ترك المجال مفتوحا بخصوص مستقبل موكله إلى غاية نهاية الموسم الجاري.

وفي سياق آخر، أكدت مصادر إعلامية برتغالية بأن براهيمي وضع شروطا لتجديد عقده مع نادي بورتو، بعد أن أبرزت إدارة النادي رغبتها في ذلك، علما أن عقده ينتهي شهر جوان 2019، واشترط الدولي الجزائري رفع راتبه السنوي المقدر حاليا بـ1.5 مليون يورو ليصل إلى حدود ما يحصل عليه نجوم الفريق الآخرين، على غرار المكسيكي هيريرا والأورغوياني ماكسي بيريرا اللذين يتقاضيان 2 مليون يورو سنويا، في حين يبقى الحارس الإسباني الشهير إيكر كاسياس صاحب أعلى راتب بـ3.5 مليون يورو، ولا يستبعد تمديد براهيمي لعقده مع بورتو في حال استجابة الإدارة لمطالبه المالية.