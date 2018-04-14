استمرار تساقط الأمطار على 15 ولايات بالوطن

حذرت نشرية للأرصاد الجوية أن الأمطار ستتواصل في السقوط على الولايات الشمالية الوسطى من الوطن إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد، وأكدت نشرية الأرصاد أن كمية الأمطار ستتعدى 60 ملم.

وأكدت النشرية أن الولايات المعنية هي: عين الدفلة، الشلف، تيبازة، العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس.

في حين ستتعدى كمية الامطار في الولايات الشرقية 40 ملم، وهذا في كل من: بجاية، جيجل، سكيكدة، شمال برج بوعريريج، قالمة، سطيف، ميلة وقسنطينة.

وتستمر صلاحية النشرية في هذه الولايات إلى غاية يوم الأحد على الساعة الثالثة زوالا 15:00.

أما ولايات: أم البواقي، باتنة وخنشلة فصلاحية النشرية تمتد إلى غاية الساعة 9:00 صباحا من يوم الأحد وستتعدى الامطار 40 ملم محليا.