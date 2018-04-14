مجمع طحكوت يعلن عن تصنيع سيارة جديدة بسعر مغري

أطلق مجمع «تي أم سي» سيارات من طراز الدفع الثنائي «كريتا بنزين»، بأسعار تنافسية انطلاقا من 249 مليون سنتيم، بتسليم فوري في حدود المخزون المتوفّر.

السّيارة الجديدة من نوع «creta essence»، بالتحديد ثنائية الدفع «2×4»، تم طرحها بأسعار مخفضة، حيث بلغت قيمة النوع الأول التي تتوفر على علب سرعة أتوماتيكية ابتداء من 249 مليون سنتيم. أما النوع الثاني، التي تعمل بنظام علب السيارات اليدوية، فتم طرحها بـ238 مليون سنتيم، والتي تتمتع بجملة من المزايا التي تشمل توفر النوافذ الكهربائية الأمامية والخلفية، مع نظام مساعدة الرّكن الخلفي.

ويشمل العرض الجديد لمجمّع «تي أم سي»، مذياعا أتوماتكيا مزودا بقارئ أقراص ونظام «أم بي 3» عن طريق اللمسة، بالإضافة إلى نظام «بلوتوث» وإطارات معدنية. وستكون النسخة الجديدة لـ«كريطا» التي أطلقها مجمع TMC بعلبتين للسرعة بسعر تنافسي جدا بالمقارنة بنظيراتها من المركبات السياحية الموجودة في السوق الجزائرية من نوعه «2*4»، وهو ما يجعلها متاحة أمام الكثير من هواة هذا النوع من السيارات التي توفر كل شروط الراحة والرفاه للسائق.

وتم تزويد سيارة «كريطا» بمحرك بنزين بعلبتين للسرعة من أجل توفيرها لأكبر عدد من المعجبين بالسيارات «2*4» في السوق للسيارات في الجزائر

واعتمد مجمع TMC على إطلاق السيارة بسعر تنافسي جدا مقارنة بأسعار السيارات الموجودة حاليا في السوق الجزائرية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجذب عددا كبيرا من الزبائن لاقتنائها بالنظر للخصائص التي زودت بها السيارة. على غرار المذياع الأتوماتكي المزود بقارئ أقراص ونظام «MP3» عن طريق اللمسة، بالإضافة إلى نظام بلوتوث وإطارات معدنية.