أويحيى : سنكون سعداء إذا واصل الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة

أبدى الوزير الأول أحمد أويحيى دعمه المطلق للعهدة الخامسة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقال الوزير الأول أحمد أويحيى خلال الندوة الصحفية التي عقدها صبيحة اليوم 14 أفريل، بقصر المؤتمرات، "سنكون سعداء أذا واصل رئيس الجمهورية لعهدة خامسة".

كما قال الوزير الأول أنه "في نهاية العام الجاري: سنقدم حصيلة الحكومة، وحصيلة العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة وكذلك حصيلة 20 سنة من حكم الرئيس بوتفليقة"

وردا على سؤال حول سبب تقديم هذه الحصيلة، قال أويحيى: "سنقدم حصيلة 20 سنة من حكم الرئيس بوتفليقة حتى نجيب على أصحاب سؤال: "وين راحت 1000 مليار" .. سنقدم حصيلة الجهد العظيم الذي عرفته الجزائر خلال حكم الرئيس بوتفليقة".

لا خلاف مع الرئيس

كما نفى الوزير الأول احمد اويحيى، وجود خلافات بينه وبين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

ورد خلال الندوة الصحفية: ” في حال كان ذلك صحيحا فإن الرئيس يملك حل جد سهل وهو إقالتي.”

وتابع قائلا: "الوزير الأول يعينه الرئيس، فكيف تقولون بأن هنالك صراع بين الوزير الأول و الرئاسة هذا أمر غير منطقي وكلها تأويلات و قراءات لا أساس لها من الصحة"