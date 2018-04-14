مانشستر سيتي يجهز هذا المبلغ الضخم من أجل ضم محرز

كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، أمس، أن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، قد جدّد رغبته في التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب نادي ليستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي ستنطلق في شهر جوان المقبل

وذلك ضمن خطة ثلاثية تستهدف ضم لاعبين آخرين في مختلف المراكز.

وبحسب المصدر ذاته، فإن غوارديولا يريد تدعيم 3 مراكز استعداداً للموسم القادم، على خلفية فشل "السيتي" في الذهاب بعيداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما خرج من دور الثمانية على يد ليفربول. وبالنسبة لخط الهجوم، قال المصدر نفسه، إن المدير الفني الإسباني يراهن على ضم نجم تشلسي، البلجيكي إيدن هازارد، وفي حال فشل هذه الصفقة، فإنه سيلجأ للتعاقد مع رياض محرز. كما يرغب المدير الفني الإسباني أيضاً في ضم لاعب موناكو الفرنسي توماس ليمار، وهذا يعني أن محرز سيكون في قلب منافسة قوية من أجل الدفاع عن ألوان النادي "الأزرق السماوي".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن تكاليف الصفقات التي يريد "السيتي" إبرامها في الصيف القادم، ستبلغ حوالي 170 مليون جنيه إسترليني، بينما ستكلف صفقة محرز حوالي 70 مليوناً.