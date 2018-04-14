ماكرون:ضرباتنا تقتصر على قدرات دمشق في انتاج الكيميائي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صبيحة يوم السبت إن الضربات الفرنسية لمواقع في سورية تقتصر على قدرات النظام السوري في إنتاج واستخدام السلاح الكيميائي.

وأضاف في بيان قوله: "لا يمكننا أن نتحمل التساهل تجاه استخدام الأسلحة الكيميائية".

ونشر الحساب الرسمي لقصر الإليزيه مقطع فيديو يظهر الطائرات الحربية الفرنسية لحظة إقلاعها لتنفيذ الضربات في سورية.​