ماكرون:ضرباتنا تقتصر على قدرات دمشق في انتاج الكيميائي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صبيحة يوم السبت إن الضربات الفرنسية لمواقع في سورية تقتصر على قدرات النظام السوري في إنتاج واستخدام السلاح الكيميائي.
وأضاف في بيان قوله: "لا يمكننا أن نتحمل التساهل تجاه استخدام الأسلحة الكيميائية".
ونشر الحساب الرسمي لقصر الإليزيه مقطع فيديو يظهر الطائرات الحربية الفرنسية لحظة إقلاعها لتنفيذ الضربات في سورية.
Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC— Élysée (@Elysee) 14 avril 2018
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