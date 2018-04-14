وحيد حاليلوزيتش : لا أعرف مدربا إسمه ماجر

واصل المدرب الوطني السابق، وحيد حاليلوزيتش، في حوار خصّ به موقع "العربي الجديد"، والذي تم نشر جزء منه، أمس الأول، الحديث عن "الخضر"، وكذا العلاقة التي تربطه بالشعب الجزائري، وكذا عن رابح ماجر، واللاعب محرز ومسألة اللاعب المحترف والمحلي، التي لا تزال تثير ضجة في الجزائر لحد الآن

قائلا بخصوص القضية الأخيرة: "قضية اللاعب المحلي والمحترف، هي قضية أخذت أكبر من حجمها في الجزائر، فكلاهما جزائري، وبالتالي هو نقاش عقيم لن يفيد كرة القدم بأي شيء".

وأضاف: "قمت باستدعاء سوداني، وسليماني، وبلكالام وجابو لأنهم يمتلكون إمكانيات كبيرة، ولا يهم إن كانوا لاعبين في البطولة المحلية أم في أوروبا، لقد أثبتوا مع الوقت أن نظرتي كانت صائبة، وقدموا مونديالاً عالي المستوى، فاللاعب المحلي يمتلك الكثير من الموهبة، لكن يجب عليه الاجتهاد والعمل كثيرا، وهذه هي المشكلة، فبعض المحليين لا يتحلون بالصبر ويريدون حصد النتائج بسرعة، الأمر الذي يجعلهم يفشلون في غالب الأمر".

ماجر لاعب كبير لكنه مدرب “نكرة” !

وبخصوص رأيه في الناخب الوطني الحالي، رابح ماجر، قال البوسني حاليلوزيتش: "رابح ماجر، أعرفه كلاعب، لكن ليس كمدرب، الأمر يختلف".

رياض محرز صانع ألعاب .. وصلاح مهاجم هداف

كما تحدث البوسني عن وجه المقارنة بين اللاعب محرز والمصري محمد صلاح، قائلا: "صلاح هو مهاجم هداف، يسجل أهدافاً كثيرة، في حين أن رياض صانع ألعاب يمنح الكرة ليسجل الهداف، هنا يكمن الفارق بينهما، مع العلم أن صلاح ليس وحيدا، ولديه مجموعة من اللاعبين إلى جانبه".

وأضاف:"في حين أن محرز يصنع الفارق لوحده بفضل قوته من الجانب الفني، لكن كمدرب من الرائع أن تمتلكهما معا، فهما تقريبا متكاملان ويمنحان معا قوة هجومية لأي فريق وحلولا كثيرة لأي مدرب".

كما ختم حاليلوزيتش كلامه بالحديث عن الجمهور الجزائري، قائلا: "شخصيا لن أنسى الإستقبال الأسطوري الذي خصنا به الجمهور الجزائري، بعد عودتنا من المونديال"، وتابع: "أعتبر هذا الإستقبال، أجمل لحظات عشتها في مشواري الرياضي بأسره، لأنه تقدير كبير للعمل الذي قمنا به في تلك الفترة".