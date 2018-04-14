بالفيديو : توقيف الاستيراد قرار صائب و لو لم نوقف الاستيراد لم يكن لتأتي علامات السيارات إلى الجزائر

نشط الوزير الأول أحمد أويحيى، ندوة صحفية بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالجزائر العاصمة صبيحة اليوم ، وهي أول ندوة صحفية لأويحيى بقبعة الوزير الأول منذ تعيينه في المنصب قبل أكثر من 06 أشهر.

11:29: أويحيى بخصوص إضراب الأطباء المقيمين:

"أبناؤنا لا يجب أن ينسوا بأنهم يدرسون من خلال الضرائب التي يدفعها الشعب، ونحن أيضا نتلقى أجورنا ورواتبنا من خلال الضرائب التي يدفعها الشعب"

11:27 لم نخفي يوما تضامننا مع الشعب الصحراوي في قضيته العادلة

لدينا الكثير من الطلبة الصحراويين في الجزائر، والعديد من الصحراويين يتعالجون في الجزائر،

11:14: ردا على سؤال بخصوص الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس بوتفليقة إلى الجزائر العاصمة: "هل هي حجة الوداع أو تعبير غير مباشر عن استعداده للترشح للعهدة الخامسة؟"

أويحيى يتأسف لطرح أسئلة مثل هذه، "رأينا جميعا كيف كان الشعب الجزائري سعيدا برؤية الرئيس بوتفليقة"

11:12: "تريدون أن تجعلوا من الرئيس بوتفليقة من الآن مرشح رئاسي، سينهي العام الخامس من عهدته الرابعة يوم 17 أفريل 2019، اتركوا الرئيس يقود البلاد، نحتاج إلى من يقود الحكومة"

10:58: سنقدم حصيلة 20 سنة من حكم الرئيس بوتفليقة حتى نجيب على أصحاب سؤال : "وين راحت 1000 مليار" .. سنقدم حصيلة الجهد العظيم الذي عرفته الجزائر خلال حكم الرئيس بوتفليقة

10:47: في هذه السنة لن يكون هنالك أي تغيير فيما يخص مسألة الدعم الاجتماعي

10:37: توقيف الاستيراد قرار صائب، ولو لم نوقف الاستيراد لم يكن لتأتي علامات السيارات إلى الجزائر وتفتح مصانع تركيب

10:33: الأمور في سوق السيارات ستتغير، فقط الأمر يتطلب بعض الوقت

10:32: مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 2019، بدأت تسخن الساحة السياسية و يتم الترويج للكثير من القراءات المغلوطة

10:26: الوزير الأول يعينه الرئيس، فكيف تقولون بأن هنالك صراع بين الوزير الأول و الرئاسة .. هذا أمر غير منطقي وكلها تأويلات و قراءات لا أساس لها

10:20: تصريحات السفير الفرنسي بخصوص التأشيرات ردت عليها وزارة الخارجية، وعلاقاتنا مع فرنسا تعرف تطورا كبيرا، ولا يجب أن نعمل قصة كبيرة حول تصريحات السفير بخصوص التأشيرات

10:18: في نهاية العام الجاري: سنقدم حصيلة الحكومة، وحصيلة العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة وكذلك حصيلة 20 سنة من حكم الرئيس بوتفليقة

10:17: أويحيى يشرع الآن في الإجابة على تساؤلات الصحفيين

10:14 : عكس ما كان يتوقعه بعض الخبراء الذين انتقدونا بسبب لجوئنا إلى التمويل غير التقليدي، التضخم انخفض ولم يرتفع

10:13 : تحركت الأمور الاقتصادية والمالية في الجزائر بفضل لجوئنا إلى التمويل غير التقليدي

10:11: السنة الحالية 2018 ستكون الظروف الاقتصادية أفضل

10:07: أويحيى يبدأ في سرد حصيلة حكومته

10:05 : أويحيى يقدم تعازيه لأسر وعائلات شهداء الطائرة العسكرية10:00 بداية الندوة الصحفية

09:30 حضور كبير لوسائل الإعلام الوطنية و الأجنبية في قاعة قصر المؤتمرات أين ينشط الوزير الأول ندوة صحفية