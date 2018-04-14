نشرية خاصة : أمطار غزيرة وفيضانية بـ 13 ولاية

النشرية الخاصة صالحة إلى غاية أمسية اليوم

حذرت نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية وغزيرة على المناطق الشمالية تصل إلى 70 ملم، بداية من يوم أمس إلى غاية أمسية اليوم، على كل من الجزائر العاصمة وتيبازة وعين الدفلى والبليدة والشلف والمدية.

كما كشفت ذات النشرية عن امتداد الاضطراب الجوي الى ولايات أخرى على غرار الأغواط والجلفة وتيارت، وتيسمسلت والبويرة وتيزي وزو وبومرداس، مشيرة إلى أن كمية الأمطار المرتقبة في هذه الولايات قد تتعدى 40 ملم محليا، مضيفة أن الأمطار ستستمر إلى غاية أمسية اليوم.

وقد عرفت أغلب ولايات الوطن، خلال الأسبوع المنقضي، حالة من الاستقرار الجوي، فيما شهدت بعض الولايات الأخرى ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، قبل أن يعود المنخفض الجوي خلال نهاية الأسبوع.

وحسب بيان لمصالح الأرصاد الجوية، فإن صلاحية النشرية ستمتد إلى غاية اليوم مساء، على أن يعود الاستقرار إلى بعض الولايات الساحلية والساحلية الشرقية.