هذا ما حدث للمشير خليفة حفتر..وهذا مكان تواجده

نفى المكتب الإعلامي للجيش الوطني الليبي ، اليوم الجمعة ، صحة الأنباء االمتداولة من قبل وسائل إعلام عن وفاة المشير خليفة حفتر.

وكانت وكالة الأناضول التركية قد أعلنت مساء اليوم عن وفاة المشير خليفة حفتر ، قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق شرق ليبيا بجلطة دماغية، هذا الجمعة.

وقبل ذلك نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسبة، في وقت سابق خبرا مفاده بأن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، قد نقل من الأردن إلى مستشفى بباريس بعد إصابته بسكتة دماغية، كما تحدثت وسائل إعلام عن تكليف رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري للقيام بمهامه في قيادة القوات الليبية ، وهو ما نفاه المكتب الإعلامي للفريق .

وأكد محمود المهدي، المستشار الإعلامي لحفتر، في حوار مع قناة "روسيا اليوم" ، أن حفتر أجرى اتصالا هاتفيا اليوم مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد والأزمة القائمة.

كما نقل ذات المصدر ، عن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن شائعات وفاة المشير حفتر هي جزء من المعركة الكبرى في ليبيا، مضيفا أن صحة حفتر جيدة وأن الأمور في الجيش تجري بشكل طبيعي، حسبه.