خاليلوزيتش: ماجر مدرب “نكرة” !



قللّ البوسني وحيد خاليلوزيتش، المدرب الأسبق للمنتخب الوطني، من قيمة مدرب “الخضر” رابح ماجر، مؤكدا أنه لا يعرفه كمدرب، في إشارة إلى أن صاحب “العقب الذهبي” لا يحمل سجلا ثريا في المجال التدريبي، ولم يسبق له قيادة منتخبات كبيرة، سواء على مستوى القارة الإفريقية، أو حتى الإشراف على نواد عريقة، ما عدى مروره القصير على البطولة القطرية من بوابات الريان والوكرة وكذا السد.

وقال المدرب البوسني، الذي أقيل مؤخرا من العارضة الفنية للمنتخب الياباني، إنه يعرف ماجر كلاعب سابق، في تلميح إلى الألقاب التي توّج بها سواء داخل الوطن، أو خارجه مع نادي بورتو البرتغالي، والهدف “الأسطوري” الذي وقعه في نهائي كأس أوروبا للأندية البطلة العام 1987 أمام بايرن ميونيخ الألماني بالعقب، غير أنه كمدرب قال التقني البوسني إنه لا يملك سيرة ذاتية غنية.

أما بخصوص السياسة الجديدة التي تعتمدها “الفاف” من خلال الاعتماد على العناصر المحلية في تركيبة المنتخب الأول، أكد خاليوزيتش، في حوار خص به موقع “العربي الجديد”، أنه في طريقة انتقائه للاعبين لم يكن يبالي لأي فريق يُلعّب عنصر ما، بقدر ما كان يهمه الاعتماد على العناصر الجاهزة والقادرة على تقديم الإضافة للمنتخب الوطني.

وقال المدرب الأسبق للمنتخب الإيفواري:”أنا شخصيا كنت أختار اللاعب الأفضل، ولا يهمني في أي بطولة ينشط”، مستدلا في الوقت ذاته بأسماء العناصر المحلية التي وجه لها الدعوة خلال فترة إشرافه على “الخضر”، في صورة سوداني، سليماني، بلكالام وجابو، جازما أنهم كلهم كانوا يملكون فنيات كبيرة ومهارات مميزة، ولم يقف وحيد عند هذا الحد، بل أكد أنه كان صائبا في خياراته من خلال المستويات التي أبانوا عنها في مونديال البرازيل 2014.