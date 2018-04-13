صورة عام 2018

حصل المصور، رونالدو شيميدت، من وكالة أنباء فرانس بريس، على جائزة أفضل صورة صحفية لعام 2018 ."World Press Photo of the Year"

والتقط الفنزويلي شيميدت تلك الصورة أثناء تظاهرات عنيفة مناهضة للرئيس، نيكولاس مادورو، في العاصمة الفنزويلية كاراكاس العام الماضي، وتصور شخصا شبت به النيران أثناء مصادمات مع الشرطة.

وقد أعلنت هذه الجائزة أثناء مهرجان أقيم في العاصمة الهولندية أمستردام، ضم مصورين آخرين وصلوا للتصفيات النهائية من بينهم: إيفور بريكيت وأدام فيرغوسون، وهما مصوران يعملان بالقطعة لجريدة النيويورك تايمز، وكذلك باتريك براون من وكالة بانوس بيكتشرز وتوبي ميلفيل من رويترز.