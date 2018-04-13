سعيدة تنجو من "كارثة" بعد انحراف القاطرة الأمامية لقطار نقل المحروقات

سعيدة تنجو من &quot;كارثة&quot; بعد انحراف القاطرة الأمامية لقطار نقل المحروقات

أصيب شخصان في حادث انحراف القاطرة الأمامية للقطار الناقل للمحروقات ، القادم من أرزيو في وهران باتجاه مركز تخزين و توزيع الوقود الواقع بمنطقة بوراشد في سعيدة ، اليوم الجمعة ، حسب ما أفادت مصالح الحماية المدنية لولاية سعيدة.

ووقع الحادث بعد انحراف القاطرة الأمامية للقطار عن مسارها و انقلابها جانبا على مستوى الشطر العابر للنسيج الحضري لحي بلقصير بمدينة سعيدة، حسب ما أوضح ذات المصدر.

و كانت القاطرة الأمامية تجر 8 صهاريج معبأة بمادة المازوت بسعة 24 ألف لتر لكل قاطرة ، ولحسن الحظ لم تنحرف الصهاريج عن مسارها ، وهو ما جنّب حدوث كارثة في المكان.

و تسبب الحادث في إصابة شخصين يعملان بمؤسسة النقل بالسكك الحديدية بحالة إغماء ، وتم نقلهما على إثر ذلك إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى أحمد مدغري بسعيدة لتلقي الإسعافات اللازمة، فيمافتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.

القراءة من البلاد

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