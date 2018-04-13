أنباء عن وفاة خليفة حفتر



تناقلت وسائل إعلام أنباء عن وفاة المشير خليفة حفتر ، قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق شرق ليبيا بجلطة دماغية، هذا الجمعة.



وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسبة، قد نشرت في وقت سابق خبرا مفاده بأن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، قد نقل من الأردن إلى مستشفى بباريس بعد إصابته بسكتة دماغية، كما تحدثت وسائل إعلام عن تكليف رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري للقيام بمهامه في قيادة القوات الليبية ، وهو ما نفاه المكتب الإعلامي للفريق .

كما نفى المتحدث باسم مجلس النواب الليبي ما اعتبره إشاعات حول الحالة الصحية للمشير خليفة حفتر، مؤكدا في تصريحات سابقة لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن "القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح تواصل مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر مساء أمس الخميس ، وتابع معه آخر المستجدات العسكرية بمحاور القتال وغرفة العمليات العسكرية".