أمطار رعدية غزيرة على 13 ولاية

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من أمطار غزيرة تكون أحيانا مصحوبة بزخات على ولايات الوسط بداية من مساء اليوم الجمعة.

وبالنسبة للولايات الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر، البليدة والمدية، فإن صلاحية النشرية تمتد من الساعة التاسعة من مساء الجمعة إلى غاية الساعة التاسعة من مساء السبت.

ويتوقع أن تصل كمية الأمطار المتساقطة أو تتجاوز 70 ملم محليا، مما يعي أنها ستكون أمطار جد غزيرة وفيضانية.

أما بالنسبة لولايات شمال الأغواط، شمال الجلفة، تيارت، تيسمسيلت، البويرة، تيزي وزو وبومرداس، فإن صلاحية النشرية تمتد من حدود الساعة التاسعة من مساء الجمعة إلى الساعة السادسة من مساء السبت.

ويتوقع أن تصل كمية الأمطار المتساقطة أو تتجاوز 40 ملم محليا، حسب النشرة.