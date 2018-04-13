مجمع طحكوت يقوم بتخفيض سعر سيارة هيونداي بـ 62 مليون سنتيم

أقر مجمع طحكوت للسيارات الجديدة تخفيضات جد هامة لإحدى موديلات العلامة الكورية "هيونداي" التي يسوقها في الجزائر تصل الى 62 مليون سنتيم.

ويتعلق الأمر بسيارة " Hyundai-CRETA " التي كانت معروضة في نقاط البيع بسعر 300 مليون سنتيم قبل أن يقرر المجمع تخفيض سعرها الى 238 مليون سنتيم لنسخة البنزين بعلبة التروس اليدوية و 249 مليون سنتيم للنسخة المجهزة بعلبة تغيير سرعات اوتوماتكية.

و كان وزير التجارة قد كشف امس ان دائرته الوزارية تعكف على مراقبة اسعار السيارات لوضع حد لظاهرة المضاربة و التي إرتفعت باسعار السيارات لمستويات قياسية.

من جهة اخرى يمتنع قطاع واسع من المستهلكين عن شراء السيارات امتثالا لحملة مقاطعة يقودها ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتهدف الحملة الى الضغط على وكلاء السيارات بغية تخفيض هوامش ربحهم من بيع السيارات ورفع معايير السلامة و الخدمة و التسليم بالإضافة الى لفت انتباه الحكومة اتجاه التجاوزات التي يقوم بها وكلات السيارات حسبهم.