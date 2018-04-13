الولايات المتحدة تعد لتوجيه ضربة بالغة الخطورة إلى سوريا

ذكرت وسائل إعلام، صبيحة يوم الجمعة، أن 12 سفينة حربية في طريقها إلى السواحل السورية لتوجيه ضربات محتملة في الأيام القليلة القادمة

وتشمل قائمة السفن المتوجهة نحو شرق المتوسط، حاملة الطائرات العملاقة العاملة بالطاقة النووية “يو إس إس هاري إس ترومان”.

والتي بمقدورها حمل 90 طائرة، وكذا عدد من المدمرات والطاردات.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد هدد نظيره السوري بشار الأسد، بتوجيه ضربات صاروخية ضد قواعدهم العسكرية.

ردا على المجازر الكيمياوية التي يقترفها النظام السوري بشعبه.