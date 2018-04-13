الصحفي بالتلفزيون الجزائري عبد الحليم سلامي في ذمة الله

فقدت أمس الخميس، الأسرة الإعلامية بالجزائر عامة وبولاية باتنة خاصة إسما سطع نجمه في سماء الإعلام خلال السنوات الأخيرة .

ويتعلق الأمر بالصحفي المعروف في القناة التلفزيونية الجزائرية الرابعة الناطقة بالأمازيغية المرحوم السيد ” حليم سلامي ”

توفي الصحافي ليلة الخميس إلى الجمعة، عن عمر 34 سنة بسكتة قلبية في بيته الكائن بقرية ” شناورة ” التابعة لبلدية تكوت بولاية باتنة.

وكان المرحوم قد التحق بالتلفزيون الجزائري سنة 2009، أين كان يعمل صحفيا في مديرية الأخبار ومعد لحصة ” أمضال نالتكنولوجيا ” أو عالم التكنولوجيا بالعربية.

كما كان المرحوم طالبا في السنة الثانية ماستر صحافة إلكترونية بجامعة باتنة ” 1 “،

هذا

و شُيّعت مساء اليوم جنازة الفقيد بمسقط رأسه ببلدية تكوت بحضور جمع غفير من المشيعين من الأهل والأصدقاء والأسرة الإعلامية

من العاصمة وولاية باتنة وممثلين عن الجامعة ومختلف أطياف المجتمع وسط جو مهيب وحزين.