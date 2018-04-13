وهيبة ونوغي توفيت وهي تحتضن ابنتها ريتاج في حادثة تحطم الطائرة ببوفاريك

استشهدت السيدة وهيبة ونوغي يوم الأرباء 11 أفريل 2018، اثر تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك ولاية البليدة رفقة ابنتها ريتاج ملاك البالغة من العمر 3 سنوات.

وكانت الشهيدة وهيبة ونوغي زوجة بن رابح، البالغة من العمر 27 سنة، قد توفيت في الطائرة العسكرية وهي تحتضن ابنتها إلى صدرها، لدرجة أن الاطباء لم يستطيعوا فكهم عن بعضهما.

وبحسب المصادر فإن الشهيدة وهيبة و ابنتها ريتاج ستدفان مع بعضهما.